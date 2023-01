Papa emérito Bento XVI é sepultado em funeral conduzido pelo Papa Francisco

A cerimônia de enterro do Papa emérito Bento XVI, que liderou os 1,3 bilhão de católicos do mundo com linha dura tradicionalista e depois se tornou o primeiro papa a renunciar em séculos ocorre nessa quinta-feira (5) no Vaticano. A expectativa é que cerca de 4,5 mil religiosos, incluindo cardeais brasileiros como dom Odilo Pedro Scherer, de São Paulo, se reúnam para a despedida de Bento XVI. O velório começou na segunda (2) e se estendeu até esta quarta-feira. O funeral será feito pelo Papa Francisco, que será o primeiro pontífice na história a presidir o rito fúnebre de um antecessor. Com este ato, terminará a saga dos "dois papas", os dois vestidos de branco, que conviveram por quase uma década no menor Estado do mundo.