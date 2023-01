Palestinos protestam contra ministros Israelenses na Faixa de Gaza

Palestinos protestaram em Rafá, cidade ao sul da Faixa de Gaza, nessa quarta-feira (4). Os alvos da manifestação eram o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro de Segurança Nacional do país, Itamar Ben-Gvir. Os cidadãos que participaram do ato carregavam faixas e cartazes com imagens dos parlamentares israelenses que, após o protesto, foram incendiadas. Netanyahu começou seu sexto mandato como primeiro-ministro na última quinta-feira (29 de dezembro). O político de extrema direita está no poder há 15 anos, e, em seu discurso de posse, afirmou que deve priorizar o fim do conflito entre árabes e israelitas. Durante o discurso, o primeiro-ministro prometeu fortalecer o poder militar de Israel, além de interromper o acordo nuclear com o Irã.