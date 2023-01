Multidão presta homenagem aos curdos assassinados em Paris

Curdos vindo de toda a Europa se reuniram na terça-feira (3) em Villiers-le-Bel, norte de Paris, para o funeral das três vítimas assassinadas na cidade em 23 de dezembro em um ataque de motivação racista. O homicídio foi cometido por um cidadão francês que já confessou o crime. O local também foi escolhido por abrigar uma grande comunidade curda, e onde também foram realizados os funerais dos três ativistas ligados ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), mortos a tiros dentro do Centro de Informações do Curdistão, em Paris, em janeiro de 2013. Envoltos nas bandeiras do PKK e de Rojava, território curdo da Síria, os caixões entraram cercados por uma guarda de honra, saudados com gritos de "mártires são eternos!".