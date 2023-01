Quadro de Di Cavalcanti é danificado durante invasão na Praça dos Três Poderes

Durante as invasões na Praça dos Três Poderes em Brasília na tarde de domingo (8), os interiores do Palácio do Planalto, STF e Congresso Nacional foram depredados. A ação criminosa, que já conta com cerca de 1,2 mil pessoas detidas, resultou em vidros quebrados, móveis destruídos e até obras de arte danificadas. Entre elas, está a tela "Mulatas" (foto) do artista plástico brasileiro Di Cavalcanti. A obra de 1962 foi rasgada em ao menos três lugares diferentes. “É urgente avaliarmos os danos e começarmos a recuperação e restauro de todo patrimônio que foi brutal e absurdamente arrasado. Um quadro de Di Cavalcanti destruído a facadas revela tamanha ignorância e violência desses atos abomináveis”, publicou a ministra da cultura, Margareth Menezes, em suas redes sociais. “Brasília é patrimônio histórico material e imaterial do Brasil e vamos trabalhar unidos para a reconstrução de tudo que foi violado”, acrescentou.