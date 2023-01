Ato marca dois anos da invasão do Capitólio por apoiadores de Trump

Os dois anos da invasão do Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro de 2021, foram marcados por homenagens a vítimas que uniram opositores políticos. O representante do Partido Democrata de Nova York, Hakeem Jeffries, discursou para colegas de sigla e republicanos. O ato foi nos degraus do Capitólio, sede do Congresso. Três policiais perderam as vidas no ataque de grupos extremistas de direita ligados ao ex-presidente Donald Trump. O episódio aconteceu durante a sessão conjunta do Congresso que confirmaria a vitória do presidente Joe Biden. Apoiadores de Trump invadiram o local, reivindicando supostas fraudes na eleição, desmentidas pelas principais autoridades do país. A sessão foi interrompida e retomada no dia seguinte. O ataque deixou mais de 140 agentes de segurança feridos, além de mais dois mortos entre os invasores.