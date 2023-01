Japão celebra feriado de Coming of Age Day

O Japão celebra o Coming of Age Day - Dia da Maioridade, em tradução literal - nesta segunda segunda -feira de janeiro. O feriado público é realizado para parabenizar e encorajar aqueles que atingiram ou atingirão a maioridade entre 2 de abril do ano anterior e 1º de abril do ano atual. Na ocasião, mulheres muitas mulheres comemoram este dia usando furisode, um estilo de quimono com mangas compridas que caem e sandálias zri (foto). Em 2022, o Japão reduziu a maioridade pela primeira vez em mais de 140 anos, de 20 para 18 anos. Por esse motivo, o Coming of Age Day deste ano teve algumas alterações. Alguns municípios estão tentando evitar a cerimônia para jovens de 18 anos em janeiro, pois estão ocupados se preparando para o vestibular ou procurando emprego. Cidades como Yokohama e Urayasu realizaram a cerimônia apenas para jovens com 20 anos.