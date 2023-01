Califórnia se prepara para chegada de ciclone após tempestades deixarem 17 mortos

Um ciclone bomba deve levar fortes chuvas ao atingir o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (11). Segundo o National Weather Service, as regiões Sul, Central e Norte do estado devem enfrentar uma onda "implacável de ciclones" nos próximos dias. O local já sofria as consequências de tempestades que deixaram pelo menos 17 mortos e causaram a evacuação de dezenas de milhares de pessoas. O fenônemo causou inundações repentinas (foto), fechou estradas, derrubou árvores e arrastou pessoas e veículos. As tempestades também deixaram cerca de 66 mil pessoas sem eletricidade na madrugada de quarta, de acordo com o site Poweroutage.us. Cerca de 90% do estado - aproximadamente 34 milhões de pessoas - estão sob estado de emergência.