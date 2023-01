Lula caminha com governadores e ministros do Planalto ao STF

Após reunião com governadores e vice-governadores de 27 estados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em caminhada do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta segunda-feira (8).Também participaram da reunião ministros do STF, entre eles a presidente da Corte, a ministra Rosa Weber. Os representantes atravessaram a Praças dos Três Poderes à pé um dia após a ação criminosa de bolsonaristas radicais às instituições no Distrito Federal. No meio da Praça, o presidente falou com a imprensa e disse que o governo "não dará trégua" até descobrir quem financiou os atos terroristas na capital federal. "O que eles querem é golpe, e golpe não vai ter", completou Lula. As forças de segurança brasileiras bloquearam a área ao redor do Congresso, do Planalto e do STF na segunda. Lula optou por despachar do Planalto, mesmo com o prédio ainda destruído e passando por trabalho de limpeza e vistoria.