Torcidas rivais se unem em ato democrático

Rivais de arquibancadas se uniram a favor da democracia nessa segunda-feira (10). Grupos de torcidas de futebol organizadas estavam presentes nas manifestações contra os atos vândalos e antidemocráticos que ocorreram em Brasília no domingo (8). A associação Nacional das Torcidas Organizadas convocou as torcidas para o ato nacional. “Não é sobre lado A ou B, é sobre a garantia do que nos garante a Constituição Federal, e nós enquanto entidade não iremos nos furtar de defendê-la”, publicou a associação em suas redes socias, junto com os horários e locais dos atos em várias cidades do País. Torcidas como a do Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos estavam presentes (foto). “Assim como o povo subiu a rampa e passou a faixa, vai ser o povo nas ruas quem vai manter a democracia”, escreveu o Coletivo Democracia Corinthiana no Twitter.