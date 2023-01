Guajajara entra para a história ao se tornar a primeira indígena a chefiar um ministério

Durante a cerimônia de posse de Sônia Guajajara como a primeira ministra dos Povos Indígenas, ocorridada nesta quarta-feira (11), a titular da pasta defendeu que a demarcação de terras indígenas seja vista como uma política de combate ao desmatamento e à emergência climática. Para ela, a proteção dos biomas, decorrente da preservação das terras indígenas, das unidades de conservação e dos territórios habitados por comunidades tradicionais, é "essencial" para qualquer produção agrícola". Ainda durante solenidade no Palácio do Planalto, a nova ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, falou sobre a importância de identificar e responsabilizar quem insiste em manter uma polícia racista de encarceramento no País. Na mesma ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que equipara o crime de injúria racial ao de racismo e amplia as penas.