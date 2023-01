Posses de Sonia Guajajara e Anielle Franco têm segurança reforçada

Aconteceu nesta quarta-feira (11), em Brasília, as cerimônias de posse da nova ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e da Igualdade Racial, Anielle Franco. Devido aos atos antidemocráticos que ocorreram no último domingo (8), a segurança do Palácio do Planalto precisou ser reforçada para o evento. Além das posses das novas ministras, a segurança de toda a capital federal foi intensificada nesta quarta-feira por receio de novos ataques após as tensões criadas com a prisão de envolvidos na invasão ao Congresso, ao STF e ao Palácio do Planalto. Reforços da Polícia Federal chegaram nesta quarta de diversos estados da federação para auxiliar no patrulhamento do local. Além disso, ao menos quatro Estados jápara acompanhar os atos antidemocráticos.