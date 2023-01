Ídolos do Grêmio e do Inter agitam o calçadão de Tramandaí

A presença de Douglas e Índio, dois ídolos da dupla GreNal, agitou o calçadão da praia de Tramandaí na manhã deste domingo, 15 de janeiro. Os craques tiveram encontro com fãs, que puderam tirar fotos e conversar com os atletas, além de ver de perto troféus que eles conquistaram na carreira. Após, os dois participaram de um jogo festivo de futebol de areia, o Desafio dos Campeões, com convidados. A ação foi promovida pela plataforma de apostas esportivas Mrjack.bet, em parceria com o Sesc/RS, e ocorreu junto à Casa de Praia do Sesc Tramandaí como parte da programação do Estação Verão Sesc. Ídolo do Internacional, Índio diz-se alegre com a oportunidade do contato direto com os torcedores. "É pra gente retribuir o carinho do pessoal", destacou, antes de entrar em campo. Douglas complementou: "O que a gente plantou, a gente está colhendo agora. O carinho dessa galera não tem preço", ressaltou. A dupla, que era rival em campo no passado, esbanjou simpatia durante o evento. No jogo, o time de Índio foi o que levou a melhor, vencendo por sete a três.