Museu da Holanda escaneia 33 ovos de dinossauro fossilizados em busca de embriões

O Oertijdmuseum, maior museu geológico da Holanda, escaneou 33 ovos de dinossauros fossilizados no hospital Jeroen Bosch em Den Bosch, em busca de embriões dos animais pré-históricos. O local informou, na quarta-feira (11), que encontrou pedaços petrificados que podem ser de um embrião de setenta milhões de anos. Pesquisas no exterior vão indicar se as suspeitas são verídicas. Os curadores do museu já falam em novidades mundiais, já que não foram encontrados nem dez embriões desse tipo no mundo. No fim de 2021, um embrião de dinossauro perfeitamente preservado também foi encontrado em um ovo na China. O trabalho de pesquisa do Oertijdmuseum é realizado para o museu e em nome de terceiros. O espaço foi responsável pela preparação e montagem do Sauriermuseum Aathal, da Suíça. Os esqueletos são conhecidos como Aurora, Brösmeli, Twin, Triplo e XL.