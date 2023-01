Ativistas anti-carvão são dispersados na Alemanha

Ativistas contrários ao uso de carvão na região ocidental da Alemanha tem se manifestado de forma intensa na última semana. Nesta quinta-feira (12), no vilarejo de Luetzerath, a polícia local deu segmento a evacuação desses ativistas. Os manifestantes vinham praticando o que chamaram de "Defesa Ativa" do local que seria demolido para a expansão da mina de carvão Garzweiler, localizada na região. Desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, a Alemanha tem enfrentado uma crise no setor de energia, já que a importação de gás natural russo era essencial para o abastecimento energético do país. Devido a isso, a Alemanha tem expandido suas minas de carvão, o que não tem sido bem recebido por ativistas climáticos.