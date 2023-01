Fãs prestam homenagens a Lisa Marie Presley em Graceland

Nesta sexta-feira (13), fãs prestaram suas homenagens a Lisa Marie Beaulieu Presley, que faleceu na quinta-feira (12). Os admiradores se reuniram em Memphis, Tennessee, na parte externa da mansão Graceland, que pertenceu à família Presley. Ali, foram deixados cartazes, cartas e flores com mensagens de carinho para Lisa. A filha única do casal Elvis e Priscilla Presley faleceu aos 54 anos, vítima de uma parada cardíaca. A cantora, compositora e instrumentista estava internada no West Hills Hospital and Medical Center, em Los Angeles, Califórnia. Seu falecimento foi informado por sua mãe, Priscilla. "É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", declarou ela à revista People, tradicional tabloide estadunidense. Além de sua mãe, Lisa deixa três filhos. O filho mais velho, Benjamin, morreu em 2020 aos 27 anos.