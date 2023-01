Flávio Dino comemora a recuperação de réplica da constituição do STF

Nesta sexta-feira (13), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, discursou segurando a réplica da Constituição Federal. O exemplar fica exposto no Salão Branco da Corte e foi roubado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorreu no último domingo (8). Mais tarde, Dino entregou a réplica diretamente para a presidente do STF, Rosa Weber. Também estavam presentes no encontro a ministra Carmem Lucia, do STF, e o diretor da PF, Andrei Passos. Em declaração nas redes sociais publicada na quinta-feira (12), o ministro comemorou a recuperação do item: "A Constituição que os terroristas roubaram no STF foi apreendida e recuperada. Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá", escreveu Dino. O exemplar é uma réplica da versão original do livro, que fica guardada no Museu da Suprema Corte.