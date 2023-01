Professores portugueses vão às ruas pedindo melhores salários

Os professores em Portugal saíram às ruas de Lisboa na Marcha pela Escola Pública para protestarem contra a defasagem salarial, exigindo melhores vencimentos e condições de trabalho mais adequadas. O protesto, que ocorre depois de duas semanas de greve, é um dos maiores dos últimos anos no país europeu e pressiona o governo do primeiro ministro socialista António Costa. A manifestação nacional foi organizada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP). Entre as palavras de ordem mais ouvidas está o pedido de renúncia do ministro da Educação, João Costa. A forma de contratação dos profissionais também está na pauta. Os docentes da faixa salarial mais baixa recebem por volta de € 1.100 mensais, e apontam que o aumento do custo de vida inviabiliza a manutenção dos salários atuais.