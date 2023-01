Sem esperança de sobreviventes, Nepal lamenta vítimas de acidente aéreo

Nepal decretou um dia de luto nacional nesta segunda-feira (16), após o desastre aéreo no domingo que deixou pelo menos 68 mortos. Foi a pior catástrofe deste tipo no país em três décadas. A esperança de encontrar algum sobrevivente entre as 72 pessoas a bordo é "nula", disse o chefe do distrito de Taksi, onde o avião caiu. "Até agora recuperamos 68 corpos. Estamos procurando por mais quatro e rezando por um milagre. Mas a esperança de encontrar alguém vivo é nula", afirmou. O avião, um ATR 72 da companhia Yeti Airlines que saiu de Katmandu, capital do Nepal, caiu com 72 pessoas a bordo: 68 passageiros e quatro tripulantes, pouco antes das 11h locais (2h15 no horário de Brasília), perto de Pokhara, onde deveria pousar. A aeronave em chamas foi encontrada em um precipício de 300 metros de profundidade, entre o antigo aeroporto construído em 1958 e o novo terminal internacional inaugurado em 1º de janeiro em Pokhara.