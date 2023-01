Com duas unidades, Ambulatório Trans acompanha mais de 1,6 mil pessoas na Capital

Cerca de 1,6 mil pessoas já foram atendidas no Ambulatório Trans na capital gaúcha. Atualmente, são dois ambulatórios, um deles localizado no Centro Histórico e o outro na Restinga. O Ambulatório Trans conta com médica de família, enfermeira, técnico em enfermagem, psicólogo, duas assistentes sociais, residentes multiprofissionais das áreas de Saúde Coletiva, Saúde Mental/Saúde Mental Coletiva e Dermatologia Sanitária. Nos locais são oferecidos atendimento integral para homens e mulheres trans e travestis residentes em Porto Alegre - consultas, exames, hormonização, grupo de convivência, acolhimento e encaminhamentos. “Outro importante avanço para os ambulatórios ao longo de 2022 foi a aquisição própria de hormônios para entrega gratuita aos usuários que fazem acompanhamento de hormonização”, avalia a coordenadora do ambulatório, médica Gabriela Tizianel.