Protestos às vésperas do Fórum Econômico Mundial exigem taxação de grandes fortunas

Neste domingo (15), às vésperas da edição anual do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça, ativistas da Juventude Socialista da Suíça protestaram contra o congresso. A manifestação fez críticas ao papel desempenhado por companhias petroleiras na conferência, e exigiu ações mais efetivas contra a crise climática. Entre as reivindicações dos participantes do ato, estava a taxação de grandes fortunas como forma de obter recursos para o combate as mudanças climáticas. O Fórum, que acontece desde 19721, teve sua edição de 2023 inaugurada nesta segunda-feira (16), e será encerrado na sexta-feira (20). O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), está participando dessa edição do evento.