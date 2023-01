Novo hotel de Porto Alegre tem piscina de borda infinita em frente ao Guaíba

O DoubleTree by Hilton, novo hotel de Porto Alegre, localizado em frente ao Guaíba, conta com outro belo atrativo: uma piscina de borda infinita (foto). O hotel, que já inaugurou o restaurante e 141 apartamentos, é um dos projetos do Shopping Pontal e tem diárias com custo em média de R$ 700,00. A promessa é que o complexo, localizado na Zona Sul, inaugure no dia 26 de abril . No entanto, aos poucos, o complexo já está sendo entregue. A primeira loja a inaugurar foi a Leroy Merlin, depois o parque público e, em seguida, será o shopping. A última etapa prevê a inauguração do hospital, uma parceria com o Moinhos de Vento. A expectativa é que, quando estiver em pleno funcionamento, o Complexo Multiuso Pontal tenha um fluxo mensal de, aproximadamente, 1 milhão de pessoas. “Não seremos mais um shopping em Porto Alegre. Representamos o futuro do varejo físico quando o assunto é shopping center no mundo, representamos um novo estilo de vida", afirma o o presidente da SVB Par, Saul Veras Boff.