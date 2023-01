França enfrenta protestos contrários a reforma da previdência

Nesta terça-feira (17), manifestantes tomaram Canebiere, uma das principais ruas da cidade de Marseille, no sul da França. O protesto foi organizado pela Confederação Geral do Trabalho. É esperado que o país enfrente uma greve geral na próxima quinta-feira (19). Sindicatos de diversas categorias convocaram seus trabalhadores para paralisarem suas atividades como forma de reivindicar um plano de reforma previdenciária, que ainda deve ser debatido no parlamento francês. Setores essenciais como educação, segurança pública e transporte também irão aderir a mobilização. Entre as mudanças a serem discutidas, estão o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, e um aumento na contribuição necessária para o pagamento do valor total de pensão.