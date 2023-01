Pontal marca data de abertura de shopping

Faltam exatos 100 dias para a abertura das operações do novo empreendimento da Zona Sul de Porto Alegre, o Shopping Pontal, conforme informaram os executivos da SVB Par durante um almoço com a imprensa nesta terça-feira (17). O local escolhido para o início da contagem regressiva foi o DoubleTree by Hilton, que já abriu seu restaurante e 48 de seus 141 apartamentos de frente para o Guaíba - onde há, inclusive, uma piscina com borda infinita.

A promessa de que o complexo irá inaugurar no dia 26 de abril serve também para alinhar todas as marcas que ocuparão o shopping. Centenas de trabalhadores mantém o ritmo de obras acelerado, embora de dentro do hotel, onde a diária custa, em média, R$ 700,00, não haja ruídos.

O complexo está sendo entregue aos poucos. A primeira loja a inaugurar foi a Leroy Merlin, depois o parque público, em seguida será o shopping e, por último, o hospital, em parceria com o Moinhos de Vento. No domingo passado, aliás, estima-se que 10 mil pessoas circularam pela área.

Ricardo Jornada, diretor da SVB Par, lembra que, há quatro anos, o Pontal era apenas um projeto. “O mais importante de tudo agora é esse número de 100 dias. Ultrapassamos os 60% de área locada. Teremos grandes operações internacionais vindo para cá, que não estão em Porto Alegre”, adiantou, dizendo que algumas grifes vão estrear em mercado gaúcho através do Pontal. Uma das esperanças era o Eataly, que funciona em São Paulo e que chegou a colocar uma placa no empreendimento, mas depois recuou da investida.

Restaurante muito aguardado, o Hard Rock Café, de acordo com Jornada, será o mais bonito do Brasil. A unidade terá perfil de casa de shows, restaurante e comércio. Além disso, o 20Barra9 fixará ponto no rooftop do prédio, com mais de 1 mil metros quadrados. “Não tem isso na cidade”, compara. Diego Andino Pâtisserie, cervejaria Salvador Brewing Co., Mamma Mia, Kopenhagen, Freddo, Gelateria Gianluca Zaffari também integram o leque de marcas gastronômicas confirmadas.

Outra novidade será o Market Hall, um amplo espaço com mais de 2 mil m² e conceito inspirado nos Market Halls internacionais, como um grande mercado compartilhado. Terá loja de especiarias, floricultura, lojas de bebidas, carnes, peixes, panificação e hortifrúti.

No segmento de moda e serviços, estão Hugo Boss, Barthelemy, Yuool, Twenty Four Seven, Estética Meia Hora e Biketech.

Angelo Boff, sócio-diretor da SVB Par, garante que o cronômetro começou para valer. Ele fez esse destaque porque o espaço multiuso chegou a ser prometido para abrir em novembro de 2022, mas foi adiado. “Agora nossos lojistas entendem que o dia vai chegar, que o shopping vai abrir. Quem não começou ainda suas obras, precisa começar agora”, alertou. Com aporte financeiro de mais de R$ 300 milhões, o complexo tem 114 mil m² de área construída.

Mário Almeida, coordenador de Administração Geral do Grupo AD e responsável pela comercialização e administração do Pontal Shopping, ressalta que a chegada de um novo empreendimento ao Rio Grande do Sul vem em um bom momento. “O ano de 2022 foi importante para a indústria, com crescimento de mais de 20% no fluxo de veículos de 2021 para 2022. O crescimento de vendas foi de 12% em 2022 em todos os shoppings da rede. Isso aponta que 2023 terá continuidade”, avalia.

A expectativa é que, quando estiver em pleno funcionamento, o Complexo Multiuso Pontal tenha um fluxo mensal de, aproximadamente, 1 milhão de pessoas. “Não seremos mais um shopping em Porto Alegre. Representamos o futuro do varejo físico quando o assunto é shopping center no mundo, representamos um novo estilo de vida, em que as pessoas querem – a todo o tempo – estar conectadas, mas também integradas à natureza e vivendo uma vida mais leve", reforça o idealizador de todo o projeto, o presidente da SVB Par, Saul Veras Boff.

"Viver este momento, em que faltam apenas 100 dias para ver esse empreendimento fantástico começar a operar, é motivo de grande orgulho para mim e para todos aqueles que se dedicaram arduamente para construí-lo”, expõe.