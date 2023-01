Greve geral na França desafia reforma da Previdência de Macron e promete caos

O fantasma de grandes manifestações contra o governo que os coletes amarelos fizeram ser uma das marcas do primeiro mandato de Emmanuel Macron na França agora rondam sua segunda gestão. O país enfrenta nesta quinta-feira (19) uma greve geral, convocada em reação à reforma da Previdência anunciada no último dia 10 pela primeira-ministra, Elisabeth Borne. Trata-se da primeira paralisação a unificar as principais centrais sindicais francesas em 12 anos. Macron já havia apresentado uma primeira proposta de reforma do setor em 2019, no primeiro mandato. Na ocasião, enfrentou ruas tomadas por manifestações e a mais longa greve nos transportes da história da França. Quase quatro anos depois, o presidente francês afirmou, em seu discurso de Ano Novo, que a reforma é "essencial para salvar o sistema" previdenciário e equilibrar as contas do Estado. Talvez antevendo ruídos, pediu ainda que a população se mantivesse unida.