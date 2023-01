Greta Thunberg é detida após protesto contra mina de carvão na Alemanha

A ativista climática sueca Greta Thunberg foi detida nesta terça-feira (17), juntamente com outros manifestantes, durante um protesto contra a expansão de uma mina de carvão no oeste da Alemanha, anunciou a polícia. As pessoas detidas "se separaram da manifestação" e correram para a beira de um poço aberto, segundo a polícia. Eles foram detidos por "várias horas" porque havia muitos manifestantes, explicou o porta-voz, sem dar um número exato de participantes. Em nenhum momento, os ativistas foram formalmente presos. Thunberg, de 20 anos, está na Alemanha há alguns dias para apoiar os manifestantes concentrados em uma cidade abandonada, que se opõem à expansão de uma mina de carvão a céu aberto. "É uma vergonha que o governo alemão chegue a acordos e compromissos com empresas como a RWE", o grupo de energia alemão, criticou a jovem ativista