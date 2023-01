Milhares de manifestantes pedem renúncia da presidente do Peru

Uma grande manifestação com a participação majoritária de pessoas procedentes dos Andes teve início nesta quinta-feira em Lima (19), capital do Peru, exigindo a renúncia da presidente Dina Boluarte. O Peru vive intensos protestos desde que o presidente esquerdista Pedro Castillo foi deposto pelo Congresso e preso em 7 de dezembro. Desde então, 45 pessoas morreram - 44 civis e 1 policial, e muitas outras ficaram feridas. Autoridades organizaram uma operação de segurança em massa na capital peruana para evitar distúrbios e vandalismo. Em Arequipa, segunda maior cidade do país, foi registrada uma batalha campal entre as forças de ordem e mil manifestantes que tentam invadir o aeroporto, mas foram repelidos com gás lacrimogêneo, segundo TVs locais.