Profissionais da saúde venezuelanos protestam por reajuste salarial

Nesta quinta-feira (19), trabalhadores da área da saúde na Venezuela participaram de um protesto no bairro de San Martin, em Caracas. A manifestação reivindicava um reajuste em seus salários de acordo com o valor da cesta básica nacional. A demanda surge devido a inflação alta do país. Atos como esse tem ocorrido em diversos estados do país, promovidos por profissionais da saúde e da educação. Desde 2018, a Venezuela enfrenta um processo de dolarização de sua economia, quando houve um relaxamento do controle de câmbio, que permitia que estabelecimentos oferecessem preços de produtos e serviços em dólar.