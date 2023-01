Asilo Padre Cacique passa por sanitização contra Covid-19

A Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa) realizou, nesta sexta-feira (20), uma ação solidária de sanitização no Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. O objetivo do processo é levar mais segurança sanitária aos 100 idosos acolhidos na instituição. O procedimento foi feito no refeitório, por ser a área de maior circulação de pessoas, buscando a prevenção contra a nova onda de Covid-19. A sanitização atua na desinfecção de paredes, pisos, equipamentos e outras superfícies por meio de produtos químicos registrados pela Anvisa, que protegem o ambiente contra fungos, bactérias e vírus. O produto, aplicado por técnico especializado mata os micro-organismos dos ambientes com potencialidade de contaminação pelo coronavírus, formando uma camada protetora que mantém o local desinfetado.