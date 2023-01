Agenda do Fórum Social Mundial segue pela semana em Porto Alegre

A oitava edição do Fórum Social Mundial. As atividades acontecem pela manhã, tarde e noite no Palácio Farroupilha e no Memorial do Legislativo da Assembleia Legislativa. O evento é um espaço internacional para a reflexão de alternativas para favorecer o desenvolvimento humano e buscar a superação da dominação dos mercados em cada país e nas relações internacionais. A temática desta edição do Fórum é a população idosa. Nesta terça-feira (24), acontecerá, às 17h, uma Mostra de Arte e Cultura, que será transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Mais tarde, as 19h, ocorrerá o painel O novo Brasil que queremos construir, também no Teatro Dante Barone.