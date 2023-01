Ano Novo Lunar é celebrado em Milão

Tradicionalmente comemorado em países do leste da Ásia, como China e Vietnã, o Ano Novo Lunar aconteceu neste domingo (22). Entretanto, a celebração da data não ficou restrita aos países do continente asiático. Na área central de Milão (22), na Itália, artistas foram às ruas caracterizados, e realizaram performances para celebrar a chegada do novo ciclo. O Calendário Lunar, popularmente conhecido como o Calendário Chinês, leva em conta o ciclo do principal satélite terrestre, e tem duração de 12 ciclos lunares completos. De acordo com esse parâmetro, o ano atual é 4.721. Na China, está sendo celebrado o ano do coelho. Entretanto, no Vietnã, comemora-se o ano do gato. Ambos fazem parte do grupo de 12 animais do zodíaco chinês. O coelho representa a paz, a cautela e o intelecto. Já o gato afasta energias ruins e atraí boa sorte.