Fórum Econômico reúne empresários gaúchos em Davos

Não foi apenas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que foi a Davos, na Suíça, participar do Fórum Econômico Mundial. O presidente das Empresas Randon, Daniel Randon, acompanhou as dezenas de reuniões e encontros da programação, além de integrar uma das mesas de debate entre lideranças mundiais, que discutiu os desafios globais para uma transição e adaptação equitativa para uma economia sustentável. Em debate, os princípios básicos desse tema, que passam por questões como utilização de novos mercados, tecnológicos e cada vez mais digitais, qualificação de pessoas, bons empregos e inclusão, que visam o desenvolvimento com sustentabilidade. “As empresas estão cada vez mais conscientes de seus compromissos com a sociedade. Mas isso precisa ser mostrado na prática, com iniciativas e projetos que contribuam diretamente para o desenvolvimento das pessoas, preservação do meio ambiente e para a geração de valor para sociedade”, pontua Daniel Randon.