Padeiros franceses protestam contra aumento dos custos de produção

Bradando baguetes e vestindo aventais (foto), padeiros foram às ruas da França, nesta segunda-feira (23), contra o aumento dos custos com eletricidade e matérias-primas. O pão característico do país foi recentemente descrito como "250 gramas de magia e perfeição" pelo presidente francês Emmanuel Macron. A iguaria, porém, corre o risco de ter o preço aumentado devido aos gastos envolvidos em sua produção. Segundo a France 24, o país possui cerca de 35 mil padarias, que enfrentam as altas nos insumos devido às consequências com a Guerra da Ucrânia e a pandemia da Covid-19, que afetam em escala global as cadeias de suprimento. Além dos altos custos da manteiga e da farinha, os padeiros enfrentam agora uma disparada no preço dos ovos, devido a um surto nacional de gripe aviária que atingiu muitas fazendas francesas.