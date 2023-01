Lula se encontra com Mães e Avós da Praça de Maio 

Em sua primeira viagem internacional no seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou em Buenos Aires nesta segunda-feira (23) com o grupo de mães e avós da Praça de Maio, coletivo de mulheres formado para cobrar a explicações do Estado argentino pelo assassinato e desaparecimento de milhares de jovens durante a ditadura no país vizinho. "As Mães e Avós da Praça de Maio são uma inspiração na defesa da democracia na América Latina. Emocionado com o nosso encontro de hoje", escreveu Lula em postagem nas redes sociais. Ao longo dia, ele manteve um encontro bilateral com o presidente do país, Alberto Fernández, além de uma reunião com empresários argentinos e brasileiros. Nesta terça (24), Lula participa da 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).