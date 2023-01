Cães do canil municipal de São Leopoldo ganham espaço de soltura

Um lugar livre de correntes, com espaço para correr, farejar e brincar. Os cães abrigados pelo Canil Municipal de São Leopoldo ganharam uma ampla área de soltura, com brinquedos, pneus, cordas e, em breve, uma piscina. A inauguração ocorreu nesta terça-feira (24), com a presença de protetores locais e da Região Metropolitana. O local tem 400m² e foi construído com doação de materiais e da mão de obra pela sociedade civil e voluntários. A funcionária idealizadora do espaço, a médica veterinária Thais Calvin Arend, explica que além da melhora da saúde mental e bem-estar dos animais, será possível fazer uma avaliação mais assertiva de cada indivíduo.