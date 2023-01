Alemanha recebe exposição em memória às vítimas judaicas do Holocausto

Lore Mayerfeld tinha 4 anos quando escapou dos nazistas em 1941. Junto com sua mãe, a menina judia fugiu de sua cidade natal, Kassel, com suas roupas e sua inseparável boneca, Inge. Mayerfeld se refugiou nos Estados Unidos e, depois, imigrou para Isareal. Sua boneca loira esteve com ela até 2018, quando foi doada para o memorial do Holocausto Yad Vashem, em Israel. Agora, 80 anos depois, a boneca retorna à Alemanha. Inge é um dos itens da exposição que acontece no parlamento em Berlim. A exposição Sixteen Objects foi emprestada traz de volta ao país diversos itens que os judeus levaram consigo quando fugiram dos nazistas, como um piano preto, um diário, uma toalha estampada em vermelho e branco e um estetoscópio. Eles foram escolhidos entre mais de 50.000 itens no Yad Vashem que estão ligados ao Holocausto. A exposição acontece poucos dias antes do país marcar o 78º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, em 27 de janeiro de 1945.