Estátua da Justiça em frente à sede do STF em Brasília passa por nova lavagem

A estátua da Justiça localizada na Praça dos Três Poderes em Brasília, vandalizada durante os atos golpistas realizados na capital federal no último dia 8 de janeiro, passou por uma nova limpeza nesta quarta-feira (25). Funcionários usaram baldes e um equipamento de lavagem de alta pressão para limpar o monumento (foto). A escultura havia sido pichada com a frase “Perdeu, mané” durante os ataques, em alusão a uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso após as eleições, quando questionado sobre o resultado que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A inscrição já havia sido removida em uma primeira limpeza por equipes de restauração. A obra de 3,3 m de altura por 1,48m de largura é uma obra do artista plástico mineiro Alfredo Ceschiatti, de 1961. A estátua retrata Têmis, a deusa da justiça na mitologia grega.