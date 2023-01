Navio Seven Seas Voyager atraca em Rio Grande com turistas americanos

Embalado por danças e músicas tradicionalistas interpretadas por integrantes do CTG Estância de São Pedro, o navio Seven Seas Voyager atracou no berço cinco do Porto do Rio Grande, na quinta-feira (26). A embarcação, de bandeira das Bahamas, é a segunda da temporada 2022/2023 de cruzeiros a passar pelo município. Rio Grande seria a última cidade brasileira a ser visitada pelo navio antes de seguir para Punta del Leste, no Uruguai. A bordo estão 680 turistas americanos que percorreram a costa brasileira desde o Porto de Santos, no litoral paulista. Além das danças típicas da cultura gaúcha, os passageiros puderam conhecer o artesanato local e levar uma lembrança da cidade mais antiga do estado. Os turistas também fizeram passeios guiados pelo Centro Histórico. A embarcação zarparia no final da tarde de sexta-feira.