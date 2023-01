Tragédia na Boate Kiss completa dez anos; assunto ganha destaque na mídia

O incêndio na Boate Kiss completa dez anos nesta sexta-feira (27). A tragédia deixou 242 pessoas mortas e 636 feridas na noite de 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O caso volta a pautar o debate público e ganha destaque na mídia. A Netflix lançou uma minissérie ficcional intitulada Todo Dia a Mesma Noite que figura em primeiro lugar entre as mais assistidas do Brasil nesta quinta (26). A produção de cinco episódios é baseada no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex, lançado no Brasil pela editora Intrínseca em 2018. Já a Globoplay pauta o assunto por meio do documentário Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria. A obra traz entrevistas com familiares e sobreviventes, e mescla com imagens de arquivo da imprensa e feitas por celulares dos que estavam no ocorrido, assim como áudios que os serviços de emergência receberam naquela noite.