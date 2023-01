Ação em partida entre Grêmio e Brasil de Pelotas marca Semana em Memória das Vítimas do Holocausto

Antes de começar a partida entre Grêmio e Brasil de Pelotas desta quarta-feira, membros da comunidade judaica entraram no gramado da Arena do Grêmio carregando uma faixa com a mensagem “We Remember” – Nós Lembramos, em português. Essa é uma das ações da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs) em alusão ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, dia 27 de janeiro, próxima sexta-feira. Neste ano, completam-se 78 anos da liberação pelas tropas soviéticas do Campo de Extermínio de Auschwitz-Birkenau, em 1945. A porto-alegrense Sheila Naiditch, integrante da comunidade judaica, entrou no estádio carregando a faixa: “é uma grande emoção participar deste momento aqui na Arena, estádio do meu time do coração. Me sinto homenageando a cada vítima do Holocausto. Espero despertar nas pessoas a importância de lembrarmos do que aconteceu. Para que nunca mais se repita, tem que lembrar.”