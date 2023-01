Arara e bicho-preguiça dividem galho no Zoológico do Rio de Janeiro

O Jardim Zoológico do Rio de Janeiro registrou nesta sexta-feira (27) um momento de interação entre espécies. Em um galho de árvore, foram avistadas uma arara e um bicho-preguiça, ambas buscando sombra em um dia em que os termômetros da Cidade Maravilhosa marcaram 32°. Nos dias de verão, devido as altas temperaturas, é comum que os funcionários do zoológico ofereçam "picolés" para os animais. Os refrescos são feitos de carne triturada, cereais, peixes e frutas, dependendo do tipo de alimentação da espécie que será alimentada. A prática busca proporcionar maior conforto aos animais nos dias de calor intenso. O Zoológico da capital fluminense completará 83 anos em março, e abriga mais de mil animais de 140 espécies diferentes.