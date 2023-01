Horta Comunitária de Novo Hamburgo realiza drive-thru em parceria com pizzaria

A Horta Comunitária Joanna de Ângelis, em Novo Hamburgo, realizará mais uma edição do drive thru de pizzas. A iniciativa tem como objetivo de aumentar investimentos para educação ambiental e ampliar a socialização de jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social da cidade e região. A ação ocorre em parceria com a pizzaria Casa A Favorita, de Presidente Lucena. As pizzas, que terão um valor de R$ 30, são congeladas. As datas para retirada são 24 e 25 de fevereiro, com opções de busca no endereço da Horta Comunitária Joanna de Ângelis - rua João Pedro Schimitt, 180 - ou no Brechó Joanna de Ângelis - rua General Osório, 987 -, ambos em Novo Hamburgo. Já as encomendas podem ser feitas até o dia 16 de fevereiro pelo telefone/Whatsapp 51 3587 0028 ou presencialmente na sede da Horta ou do Brechó Joanna de Ângelis.