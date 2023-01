Integrantes do Bloco da Laje tomam conta da orla neste domingo

Se já está quente, ficou ainda mais neste domingo (29) com o desfile de milhares de integrantes do Bloco da Laje em Porto Alegre, um dos mais tradicionais da temporada da folia na Capital. Os foliões tomaram conta de áreas da orla 1 do Guaíba, que teve o trânsito bloqueado para deixar a passagem livre aos carnavalescos. A fotógrafa doIsabelle Rieger registrou a animação, o colorido de quem foi no clima da festa à região. Mulheres capricharam na maquiagem e nos brilhos. A animação com músicas veio com palco que reuniu no entorno os foliões. Também a bateria do bloco deu show, mantendo a percussão e o tom da folia. Na noite de sexta-feira (27), ocorreu a Descida da Borges, que marca a abertura oficial do Carnaval da Capital . Três escolas de samba campeãs de 2022 se apresentaram ao redor do Paço Municipal, no Centro Histórico.