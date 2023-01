Descida da Borges abre o Carnaval 2023 de Porto Alegre

Em formato diferente do tradicional, a Descida da Borges marcou a abertura oficial do Carnaval de Porto Alegre, na noite desta sexta-feira (27).

Em um palco montado na avenida Borges de Medeiros, entre o Largo Glênio Peres e a Praça Montevidéu, as três escolas de samba campeãs de 2022 fizeram as suas apresentações para um grande público que lotou a área ao redor do Paço Municipal, no Centro Histórico. Foram quatro horas de samba e alegria.

Esse ano, a descida dos carnavalescos pela avenida Borges de Medeiros não pôde ser realizada devido às obras de revitalização e urbanização do Quadrilátero Central. O trânsito nas imediações foi alterado desde o início da manhã. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientou os motoristas.

O prefeito em exercício, Ricardo Gomes, entregou a chave da cidade para a Corte do Carnaval, composta pelo rei Momo Pablo Japa; a rainha Virgínia Rosa (Filhos de Maria) e a princesa Andrieli Paré Brum (União da Vila do IAPI).

"A prefeitura está trabalhando junto às ligas para que o Carnaval de 2023 represente um novo marco dessa grande festa popular do nosso país. O prefeito Sebastião Melo e a equipe da prefeitura têm trabalhado, com o apoio das escolas e das ligas, para construir um grande carnaval", afirmou Gomes.

O secretário municipal da Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, disse que o evento representa uma experiência inédita em direção à retomada do melhor Carnaval de Porto Alegre. "Esta é a maior manifestação cultural. A prefeitura está atuando para qualificar a estrutura do evento e fazer com que este seja um carnaval para ficar na história", ressaltou.

No palco, teve apresentação das escolas Grêmio Recreativo Entidade Social Beneficente Cultural Escola de Samba Filhos de Maria (campeã série Bronze); Realeza (campeã série Prata) e Imperadores do Samba (campeã série Ouro).

Participaram do evento os presidentes das duas ligas carnavalescas de Porto Alegre, Maurício Nunes Santos, da União das Escolas de Samba de Porto Alegre, e Kelly Ramos, da União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre.

Programação do Carnaval 2023

Sambas-enredo - 10 e 11 de fevereiro será realizada a Mostra do Samba com os sambas-enredo das escolas. O evento acontece entre 20h e 1h, na quadra da Escola Imperatriz Dona Leopoldina (Estrada Martim Félix Berta, 38 - Rubem Berta).

Desfiles - 3 e 4 de março ocorrerão os desfiles das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco.

Carnaval Descentralizado - 18 de março na Esplanada da Restinga, às 16h.

Recursos

Por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, a prefeitura repassou R$ 2,286 milhões para as escolas de samba dos grupos Ouro, Prata, Bronze e tribos. Os recursos são do Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte) e de emendas parlamentares.