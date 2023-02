Putin traz os 80 anos da Batalha de Stalingrado para a Guerra da Ucrânia

Oitenta anos e meros 380 km separam as realidades encaradas por Vladimir Putin nesta quinta (2), quando o presidente russo comandará o evento de aniversário da vitória soviética sobre os nazistas em Stalingrado enquanto suas tropas buscam um avanço estratégico em Bakhmut, no leste da Ucrânia. Ninguém sabe o tom do discurso de Putin na atual Volgogrado, a cidade às margens do rio Volga no russo original, mas paralelos forçados entre o heroísmo quase suicida do regime de Josef Stálin em 1943 e a agressão não provocada ao vizinho em 2022 quase certamente estarão na ordem do dia. Nesta quarta-feira, militares ucranianos foram vistos cobrindo os ouvidos enquanto disparam um morteiro de 60 mm em direção a posições russas na região de Donetsk (foto).