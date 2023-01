Atletas de highline cruzam distância de 510 metros entre prédios de São Paulo

Os atletas de highline — slackline nas alturas — Erika Sedlacek e Rafael Bridi (foto) atravessaram o Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, em uma fita de 2,5 centímetros de largura e a uma altura de 115 metros. A distância percorrida foi de 510 metros entre os edifícios Mirante do Vale e Conde de Prates. A ação fez parte das comemorações ao 469º aniversário da capital paulista. Bridi quebrou seu próprio recorde de distância urbana para as Américas, de acordo com a Associação Internacional de Slackline (ISA). A marca anterior era de 300 metros, que aconteceu em novembro de 2022 entre os prédios da Prefeitura de São Paulo e da Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), na região central. Ambos os atletas aguardam reconhecimento da ISA, que deve validar a aventura como sendo o maior highline urbano da América Latina.