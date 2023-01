Travessia Torres Tramandaí é realizada no Litoral Norte

A Travessia Torres Tramandaí (TTT) aconteceu no último sábado (28) no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A 17ª edição do evento contou com cerca de 3 mil participantes, que competiram nas categorias Ulttra, Marattthon, Dupla, Quarteto e Octeto. Este ano, a distância foi ampliada, passando de 82km para 84km. Houve também participantes que percorreram metade do percurso total, totalizando 42km. Na corrida deste ano, o primeiro participante a cruzar a linha de chegada na modalidade individual foi Felipe Costa da Silva, de 34 anos. O grupo Asun foi parceiro oficial do evento, e ficou responsável pela distribuição de águas e frutas para os atletas.