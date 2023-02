Baleia jubarte morre após encalhar na costa de Nova York

Um macho de baleia jubarte morreu após ficar encalhado na costa de Long Island, em Nova York. O animal apareceu na praia de Lido na manhã de segunda-feira (30), por volta das 6h30min, e foi descoberto às 7h, quando já estava morto. Funcionários da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) e do Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York (DEC), bem como agências ambientais locais, foram chamados ao local para ajudar. Membros da Northwest Atlantic Marine Alliance trabalharam, nesta terça (31), na carcaça do mamífero gigante (foto). Essa é a terceira baleia a aparecer na costa de Long Island em dois meses. A primeira morreu em 3 de dezembro em Amagansett e um cachalote - maior das baleias dentadas e o maior predador com dentes - apareceu morto em 13 de dezembro, em Rockaway Beach.