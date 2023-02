"Walk Out Wednesday" paralisa o Reino Unido

Um dia antes do premiê Rishi Sunak completar cem dias no cargo, o Reino Unido enfrenta a maior paralização em 11 anos. O movimento "Walk Out Wednesday", como batizado por sindicatos do país, tem o objetivo de reivindicar melhores salários, e reúne trabalhadores de diversos setores. Nesta quarta-feira (1), escolas foram fechadas, trens permaneceram parados e ministérios operaram com número reduzido de funcionários enquanto as ruas foram tomadas por manifestantes. Além de reivindicar melhores salários, cidadãos também protestavam contra a inflação, que bateu um recorde histórico no país, e atingiu a maior taxa em 41 anos. O Reino Unido tem enfrentado uma série de greve e paralizações, apoiadas por uma parcela significativa da população. Apesar disso a economia britânica não sofreu grandes impactos econômicos devido as paralizações.