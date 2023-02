Ministras e deputadas indígenas tomam posse em Brasília

A posse dos 513 deputados eleitos em 2022 ocorreu nesta quarta-feira (1), dia em que o ano do legislativo e do judiciário inicia oficialmente. Três ministras do governo Lula se exoneraram para poder cumprir o rito na Câmara e depois vão se licenciar das vagas no Parlamento e voltar aos cargos no Executivo. Anielle Franco (PT-RJ), da Igualdade Racial, Marina Silva (Rede-SP), do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, e Sônia Guajajara (PSOL-SP), dos Povos Indígenas, confirmaram suas vagas para também votar para a sucessão na Casa. Além delas, também assumiu como deputada federal Celia Xakriaba (PSOL-MG). Apesar da eleição de uma câmara majoritariamente conservadora, houve quebra de recorde de deputados federais indígenas eleitos. Além de Célia e Sônia, outros três parlamentares de povos originários exercerão mandatos no Congresso entre 2023 e 2027.