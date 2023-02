Lula e Alckmin comparecem a posse de Mercadante no BNDES

A posse do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloísio Mercadante, aconteceu nesta segunda-feira (6), na sede da instituição no Rio de Janeiro. Na cerimônia, compareceram o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente e Ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Em seu discurso, o novo comandante do BNDES afirmou que pretende atuar em harmonia com os países vizinhos, uma vez, para ele, o desenvolvimento brasileiro passa necessariamente pela integração do Sul Global. Mercadante é mestre e doutor em economia pela UNICAMP, foi ministro de três pastas diferentes durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e já atuou como senador pelo estado de São Paulo.